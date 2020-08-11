РИАМО - 11 авг. За последние сутки в столице коронавирус победили 1043 пациента после прохождения курса лечения, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, за все время пандемии от вируса в городе излечились 191 598 человек.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1043 пациента», — сказала вице-мэр.

Выздоровевшие могут сдать плазму крови. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

В городе сняли почти все введенные ранее ограничения из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах города и при поездках в транспорте нужно по-прежнему находится в масках и перчатках. Нарушителей масочного режима ждет административный штраф.

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11 АВГУСТА

- За сутки в России выявлено 4 945 заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 154.

- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.

«У нас много предприятий и научных центров, и вряд ли вакцина центра имени Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям», — подчеркнула заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.

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- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.