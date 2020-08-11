РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Свыше 100 школ и детских садов в подмосковном Красногорске подготовили к новому учебному году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске завершена работа комиссии по проверке готовности всех 105 образовательных учреждений: 43 общеобразовательных школ, из них 35 муниципальных и 8 частных; 60 детских садов, из них 52 муниципальных и 8 частных; 1 учреждения дополнительного образования; 1 учреждения профессионального образования», - говорится в сообщении.

По итогам проверки все они готовы к новому учебному году.