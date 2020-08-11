РИАМО - 11 авг. Москвичи в проекте «Активный гражданин» выбрали темы для бесплатных образовательных онлайн-лекций, которые пройдут на YouTube-канала департамента культурного наследия Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Больше всего голосов набрал вариант «Краеведение Москвы и изучение города» (20,66%). На втором месте расположился вариант «Истории о московских памятниках архитектуры» (18,22%), а на третьем — «Реставрация Москвы и реставрационные технологии» (15,82%)», — говорится в сообщении.

Свой вариант ответа предложили всего 0,23% участников голосования. Они также предлагали проводить лекции о малоизвестных московских усадьбах и исчезнувших памятниках.

Около 7% проголосовавших предоставили возможность решать данные вопросы специалистам. Затруднились с ответом 11,1% человек.

На YouTube-площадке департамента культурного наследия проводятся лекции архитекторов-реставраторов, археологов, историков и краеведов. Кроме того, там публикуются видеоэкскурсии и мастер-классы.