РИАМО - 11 авг. За первые семь месяцев этого года в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) внесли почти 2,5 миллиона исследований, снимки поступают автоматически в централизованную «цифровую сеть», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Описание исследования становится доступным лечащему врачу во время приема, а пациенту — в электронной медицинской карте.

«ЕРИС является уникальной для мировой системы здравоохранения информационной системой, объединяющей все отделения лучевой диагностики медицинских организаций Москвы в единую сеть. Он значительно упрощает хранение рентгенологических и радиологических исследований и доступ к ним», — подчеркнула Ракова.

Она добавила, что в 2020 году внесли практически в пять раз больше исследований, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый день обрабатывается до 10 тысяч снимков.

Очень важно, что снимки и заключения лучевых исследований поступают в ЕРИС в режиме реального времени. В их числе: рентгенография, флюорография, маммография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография и ультразвуковые исследования.

Пройти эту диагностику можно по полису ОМС в поликлиниках, больницах и специализированных центрах позитронно-эмиссионной томографии.

В 2020 году в ЕРИС больше всего загружено рентгеновских снимков – более 1 миллиона, на втором месте компьютерная томография – в сервис внесено более 600 тысяч изображений, на третьем месте флюорография с показателем 560 тысяч снимков.

Как рассказал главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов, из-за пандемии коронавируса число КТ-исследований органов грудной клетки было увеличено.

«Это один из основных методов диагностики новой коронавирусной инфекции и, что очень важно, объективный метод оценки тяжести течения и динамики инфекционного заболевания», — отметил Морозов.

ЕРИС — это сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы, объединяющий рабочие места более чем 2 тысяч врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов, в том числе экспертов Референс-центра лучевой диагностики, и диагностическую аппаратуру в 162 лечебных учреждениях города.