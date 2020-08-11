РИАМО - 11 авг. Жители Москвы и туристы могут совершить велопрогулку по городу и увидеть места, которые упоминали в своих произведениях великие русские классики, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Велоэкскурсия с аудиогидом перенесет пользователей во времена великих Тургенева, Толстого, Гиляровского и позволит взглянуть на столицу глазами героев их произведений.

«Во время велосипедной прогулки пользователи посетят 11 литературных локаций. Путешествие по столице займет около часа. Протяженность маршрута составит 12 километров», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

На карте маршрута отмечены все достопримечательности. Более того, отметки дополнены текстовой информацией и фотографиями наших и прошлых лет.

Начинается маршрут от дома на Остоженке, в котором жил Иван Тургенев. Следом те, кто решит проехать по маршруту, окажутся на Гоголевском бульваре. Велосипедисты узнают, что до 1924 года он назывался Пречистенским. В XIX веке по нему гуляли Николай Гоголь и Иван Тургенев, а также Андрей Белый — это место он упоминает в произведении «Симфония (2-я, драматическая)».

Следующей остановкой маршрута будет небольшой одноэтажных деревянный дом с мезонином в переулке Сивцев Вражек. В нем с 1843 по 1847 год жил русский писатель и философ Александр Герцен. А в 1927 году этот дом описали Илья Ильф и Евгений Петров в романе «Двенадцать стульев».

Далее велосипедисты проедут мимо усадьбы на Поварской улице с надстроенным мезонином и фасадами в стиле классицизма. Именно в этом месте Лев Толстой поселил семью Ростовых, героев романа «Война и мир». Он впервые упоминается в эпизоде празднования именин Наташи Ростовой.

Дальше веломаршрут проходит по Тверскому бульвару и по Трубной площади. Точками маршрута станут Театр оперетты на Большой Дмитровке и Зоологический музей. Все эти места упоминается в том или ином произведении русских классиков. А завершится литературная велопрогулка у Троицкого подворья на Ильинке.