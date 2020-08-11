РИАМО - 11 авг. В июле на необычных площадках Москвы поженились около 700 пар, торжественные церемонии регистрации брака возобновили 23 июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«26 июня прошли первые церемонии на необычных площадках. В первый месяц после перехода к прежнему режиму работы поженились более 7,3 тысячи пар — это примерно на 23% меньше, чем в прошлом году. Эта цифра объясняется тем, что многие пары в период пандемии переносили даты регистрации на конец лета и осень», - сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В июле в Москве заключили больше всего браков с начала года. Примерно 70% из них прошли в торжественной обстановке. Больше всего торжеств состоялось в Таганском ЗАГСе.

Также много брачных союзов зарегистрировали в Кутузовском отделе ЗАГС, Дворце бракосочетания № 1, Шипиловском отделе ЗАГС и Дворце бракосочетания № 5.

Кроме того, 8 июля отмечается праздник День семьи, любви и верности. В этот день брак заключили более 300 пар. Молодоженам вручали символ праздника — букеты ромашек, а также значки.