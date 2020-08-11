РИАМО - 11 авг. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося украсть косметику в одном из торговых комплексов в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по Московской области.

Действия мужчины были замечены сотрудником магазина, который нажал тревожную кнопку.

«Мужчина зашел в магазин с рюкзаком и постарался незаметно сложить туда тюбики с тушью, помады, а также другие косметические товары на общую сумму свыше 17 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили в отдел полиции. Злоумышленником оказался 48-летний мужчина. Предположительно, кражу товара он совершил для дальнейшей перепродажи косметики.