РИАМО - 11 авг. В подмосковной Балашихе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, решается вопрос об уничтожении снаряда, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Днем 10 августа поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ при проведении строительных работ по адресу: город Балашиха, Проспект Героев. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте обнаружения снаряда выставили охрану от местного отдела полиции. Боеприпас изъяли для дальнейшего уничтожения силами министерства обороны РФ.