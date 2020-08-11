РИАМО – 11 авг. В столице начали тестировать коммунальные электропылесосы, эта техника пылесосит, подметает и моет улицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы.
Такая техника хорошо подходит для работы в парках, на узких улицах, вблизи общественных пространств.
Увидеть тестируемые коммунальные пылесосы можно на Поклонной горе или Арбате.
Технику передали в ГБУ «Автомобильные дороги», пылесосы предоставили разные производители. У них есть аккумуляторы, благодаря которым техника сможет работать 10 часов без подзарядки. Машины работают с низким уровнем шума при уборке или движении. Предполагается, что использование коммунальных электропылесосов позволит уменьшить затраты на содержание коммунальной техники.
Помимо этого, использование электрических машин благоприятно влияет на экологическую обстановку в городе.
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