РИАМО - 11 авг. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро вводится в график после технического сбоя, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии вводится в график», — говорится в сообщении.

Ранее на северном участке «салатовой» линии произошел сбой, были увеличены интервалы движения составов для проверки поезда.

Движение поездов на «салатовой» ветке метро ввели в график после сбоя>>