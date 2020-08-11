РИАМО - 11 авг. Семья из Подмосковья, в которой год назад родились четверняшки, подыскала себе дом по сертификату для покупки жилья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Родители после рождения малышей получили субсидии на покупку жилья почти на 6,8 миллиона рублей.

«Год назад в семье Михайловых родились четверняшки – девочка и три мальчика. Мы тогда передали Юлии и Николаю сертификат для покупки жилья. Очень приятно видеть, что семья уже нашла дом себе по душе и готовится к новоселью. Желаю, чтобы вы и ваши дети были там счастливы!» – написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что специально для таких уникальных семей в регионе есть жилищная программа.

«Помогаем с квартирой или домом родителям, у которых рождаются тройняшки или четверняшки, а также тем, кто воспитывает семь и больше детей», – подчеркнул губернатор.

Младенцы появились на свет летом 2019 года в Московском областном перинатальном центре в Балашихе, который входит в тройку лучших в России. Малышей назвали Максим, Арсений, Георгий и Анна.

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