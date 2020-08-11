РИАМО - 11 авг. Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковном Сергиевом Посаде 20-летнего молодого человека, подозреваемого в краже дорогостоящего мотоцикла, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник сорвал навесной замок и проник в гараж, расположенный на улице Матросова, откуда похитил дорогостоящий мотоцикл известной марки. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Подозреваемый был задержан по месту жительства. При обыске принадлежащего ему гаражного бокса оперативники обнаружили похищенный мотоцикл. Транспорт вернули владельцу.

«Также установлена причастность злоумышленника к совершению грабежа на улице Шлякова. Причинив телесные повреждения местному жителю, он выхватил у него телефон и рюкзак, после чего скрылся», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.