РИАМО - 11 авг. За прошедшие сутки неизвестные отправили угрозы с минированием в пять объектов, расположенных на территории Московской области, среди них три аэропорта — Жуковский, Домодедово и Шереметьево, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
«Информация об анонимных сообщениях с угрозой минирования пяти объектов поступила 10 августа. Все оперативные мероприятия завершены, вызовы ложные», — говорится в сообщении.
В настоящий момент все объекты работают в штатном режиме.
Уточняется, что кроме аэропорта неизвестные отправили угрозы в АО «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» и в здание летно-испытательного комплекса «Вертолеты России». Все вызовы также оказались ложными.
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