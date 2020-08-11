РИАМО - 11 авг. За прошедшие сутки неизвестные отправили угрозы с минированием в пять объектов, расположенных на территории Московской области, среди них три аэропорта — Жуковский, Домодедово и Шереметьево, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«Информация об анонимных сообщениях с угрозой минирования пяти объектов поступила 10 августа. Все оперативные мероприятия завершены, вызовы ложные», — говорится в сообщении.

В настоящий момент все объекты работают в штатном режиме.

Уточняется, что кроме аэропорта неизвестные отправили угрозы в АО «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» и в здание летно-испытательного комплекса «Вертолеты России». Все вызовы также оказались ложными.

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