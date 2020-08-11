РИАМО - 11 авг. За последние сутки в столице умерли 14 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает московский оперативный штаб.

Таким образом, всего за время пандемии в столице скончались 4599 человек с положительным тестом на коронавирус.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — говорится в сообщении.

В Москве сняли почти все введенные ранее ограничения из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах города и при поездках в транспорте нужно по-прежнему находится в масках и перчатках. Нарушителей масочного режима ждет административный штраф.

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11 АВГУСТА

- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.