РИАМО - 11 авг. Продолжительность парковки на одном парковочном месте в столице в июле сократилась в среднем на 8 минут, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, и более чем на 5 часов, в сравнении с 2013-м, поэтому у тех, кому автомобиль действительно необходим, появилось больше возможностей припарковаться, сообщил РИАМО руководитель ГКУ «АМПП» Александр Гривняк.

«Если в прошлом июле среднее время пребывания на платной парковке составляло больше часа, то в июле 2020 года показатель близится к 55 минутам, местами — к 40. Поэтому большее количество автомобилистов за день успевает воспользоваться одним и тем же парковочным местом — оборачиваемость парковок растет. Машины паркуют чаще, но на меньший по времени срок. Это было одной из стратегических задач при формировании платного парковочного пространства. Еще в 2013 году среднее время парковки автомобиля составляло 6 часов в день», — сказал Гривняк.

Он добавил, что «блуждающий» трафик — когда водители ездят по улице кругами в поисках свободного места — сокращается. Проще также стало местным жителям – владельцам резидентных разрешений. Они могут быстрее припарковаться около дома.

Кроме того, рост оборачиваемости парковок позволяет уменьшать перепробеги транспорта и интенсивность движения. В свою очередь, это снижает количество загрязняющих выбросов и общий уровень шума городских улиц, заключил руководитель «Московского паркинга».

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8 (495) 539-54-54 либо 3210 для мобильных телефонов.