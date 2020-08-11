РИАМО - 11 авг. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможны кратковременные осадки, температура воздуха днем может достигнуть плюс 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха не превысит плюс 20-22 градусов в Москве и плюс 18-23 градусов — по области», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со старостью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений.

Для метеозависимых людей такие погодные условия не являются нагрузкой на организм.

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