РИАМО - 10 авг. По словам адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, видеозапись первых минут после смертельного ДТП с участием артиста никак не повлияет на судебный процесс, сообщает Газета.ru.

«Я уже видел эту видеозапись, мне показали. Никак не повлияет. Никакого влияния на судебный процесс это видео не окажет. Я говорю это как специалист», — сказал Пашаев.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский опубликовал новое видео, на котором запечатлены первые минуты после смертельной аварии. По словам адвоката, эти кадры доказывают вину Ефремова. На записи видно, что очевидцы трагедии помогают актеру выйти из машины. При этом больше никто из автомобиля не выходит.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.