РИАМО - 10 авг. За первую неделю августа парки Подмосковья посетили более 770 тысяч человек, лидеры по посещаемости – парки «Пехорка», «Елочки» и парк имени Л.Н. Толстого, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Должен отметить, что подмосковные парки пользуются большим спросом у жителей и гостей региона. Только за первую неделю августа наши парки посетило более 770 тысяч человек – это значительный прирост, ведь в последние три недели июля общая посещаемость подмосковных парков составляла от 550 до 650 тысяч человек в неделю», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В Подмосковье фиксируют рост посетителей парков. 30 мая – 10 августа парки посетили более 6,2 миллиона человек. В то же время за весь прошлый год парки посетили более 9 миллионов человек.

Хайкин отметил, что с 2014 года число парков в регионе увеличилось почти в пять раз. В Подмосковье благоустраивают парки, следят за содержанием их территорий, за проведением мероприятий.

Лидерами по посещаемости на прошлой неделе стали: парк «Пехорка» в Балашихе (посетили 88,9 тысячи человек), парк «Елочки» в Домодедове (36,9 тысячи человек), парк имени Л.Н. Толстого в Химках (32,2 тысячи человек), парк «Экоберег» в Химках (31,2 тысячи человек), парк имени Лазутиной в Одинцовском округе (16,5 тысяч человек), «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе (15,6 тысячи человек), Центральный парк Мытищ (12,6 тысячи человек), «Наташинские пруды» в Люберцах (11,7 тысячи человек), усадьба Кривякино в Воскресенске (9,9 тысячи человек), «Раздолье» в Одинцовском округе (6,2 тысячи человек).

Сейчас в Подмосковье 117 парков. Их общая площадь увеличилась с 2017-го по 2019-й год с 1804 гектаров до 2401 гектара.