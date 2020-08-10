РИАМО - 10 авг. Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что существуют два основных элемента для эффективной борьбы с пандемией, сообщает Газета.ru.
Он заметил, что всегда есть надежда обратить все вспять. Крайне важны действия лидеров и самих людей.
По его словам. правильное понимание основ дает четкую картину того, где находится вирус, и необходимые целевые действия для подавления передачи вируса и спасения жизней.
Приоритетным остается использование таких инструментов, как быстрое выявление случаев заболевания, отслеживание контактов, адекватный уход за пациентами. Также важны соблюдение социальной дистанции гражданами и масочный режим.
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10 АВГУСТА
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- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.
- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.
- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.
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