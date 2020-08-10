РИАМО - 10 авг. Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что существуют два основных элемента для эффективной борьбы с пандемией, сообщает Газета.ru.

Он заметил, что всегда есть надежда обратить все вспять. Крайне важны действия лидеров и самих людей.

«Лидеры должны активизировать свои действия, а граждане должны принять эти новые меры», — сказал Гебрейесус.

По его словам. правильное понимание основ дает четкую картину того, где находится вирус, и необходимые целевые действия для подавления передачи вируса и спасения жизней.

Приоритетным остается использование таких инструментов, как быстрое выявление случаев заболевания, отслеживание контактов, адекватный уход за пациентами. Также важны соблюдение социальной дистанции гражданами и масочный режим.

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10 АВГУСТА

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Это значительно больше, чем в других регионах из-за того, в Москве организован большой объем тестирования, в том числе и по свободной записи, – и по ПЦР-тестам, и по ИФА-тестами. Свободная запись дает большую выявляемость.

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- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

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