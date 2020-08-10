РИАМО – 10 авг. Глава Российского футбольного союза Александр Дюков переубедил владельца «Спартака» Леонида Федуна снимать команду с чемпионата России по футболу, сообщает РБК.

«В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес «Спартака» и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», — сказал источник издания в Российском футбольном союзе.

По данным РБК, Дюков смог быстро отговорить Федуна принимать такое решение. Заявление владельца «Спартака» о снятии команды было эмоциональным.

Ранее в ходе матча между командами «Спартак» и «Сочи» арбитр назначил ошибочный пенальти, из-за которого встреча закончилась со счетом 2:2.