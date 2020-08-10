РИАМО - 10 авг. В Чехове на время выполнения работ по благоустройству изменят схему движения на привокзальной площади, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках проекта планируется обустроить парковочное пространство и посадочные перроны, перенести пешеходный переход, установить новые знаки и ограждения», - говорится в сообщении.

На данный момент уже начаты работы по замене бортового камня, в них задействовано четыре единицы техники и пять рабочих.

Проезд транспорта на территорию площади на время работ запрещен, стоянка предусмотрена только для малогабаритных автобусов. Завершить все работы планируется в течение месяца.