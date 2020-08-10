РИАМО - 10 авг. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» 15 августа приглашает гостей на праздник в усадьбу Даровое, где в 30-е годы XIX века проводила летние месяцы семья Достоевских, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«На площадке исторической кухни реконструируют процесс приготовления блюд дворянской кухни позапрошлого столетия», - говорится в сообщении.

Гости узнают рецепт говяжьего бульона с хлебными гренками, рисовых шариков, отварного цыпленка с эстрагоном под белым соусом.

На площадке старинных народных ремесел пройдут мастер-классы по плетению лаптей, росписи изразцов, лозоплетению, ткачеству.

Любители подвижных игр смогут поиграть в «лапотьбол».