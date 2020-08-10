РИАМО - 10 авг. В Главное управление Росгвардии по Подмосковью сообщили о конфликте на улице Некрасова в Воскресенске, в одном из жилых домов подрались двое мужчин, один из них ударил другого ножом в живот, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Установлено, что во время распития спиртных напитков между местными жителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ножевое ранение в область живота своему знакомому», - говорится в сообщении.

Потерпевшему оказали доврачебную помощь и доставили в городскую больницу.

Задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя.

Кроме того, также в Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая во время распития алкоголя ударила своего сожителя ножом в живот. Ее также задержали.