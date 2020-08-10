РИАМО - 10 авг. В подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» соберутся молодые драматурги – участники лаборатории «Чехов: Non-Fiction», с 13 по 18 августа там пройдет семинар драматургов, чьи заявки попали в лонг-лист лаборатории, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Накануне экспертный совет лаборатории рассмотрел все присланные материалы и отобрал 20 заявок. Авторов пригласили к участию очном семинаре, в рамках которого состоятся лекции экспертов – театроведов, чеховедов, специалистов музейного дела, а также обсуждения будущих пьес.

«Среди участников семинара – 22 человека (две заявки поданы в соавторстве) из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Омска, Новосибирска, Барнаула, Саранска, Уфы и других городов», - говорится в сообщении.

После семинара участникам предстоит написать полноценные пьесы, раскрыв мысли и идеи, обозначенные в заявке.

В ноябре экспертный совет из 20 готовых пьес отберет в шорт-лист из пяти работ. Авторов вновь пригласят в Мелихово, где состоятся репетиции и читки с участием драматургов.

Финальным этапом станет представление эскизов спектаклей и их зрительское обсуждение. Лучшие пьесы войдут в итоговый сборник лаборатории.