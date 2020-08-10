РИАМО - 10 авг. В июле в Центр управления регионом поступило 252 обращения, связанных с безопасностью, ритуальными услугами и другими тематиками в компетенции Главного управления региональной безопасности Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ЦУР за июль поступило 43 жалобы о продаже наркотиков, 144 вопроса касались системы «Безопасный регион», 65 обращений зарегистрировано по направлению «Погребение и похоронное дело», – сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Больше всего обращений поступило из Солнечногорска (25), Одинцовского городского округа (17) и Балашихи (15).

В июле специалисты центра зафиксировали и направили на блокировку в Роскомнадзор три интернет-ресурса, распространяющих наркотики.