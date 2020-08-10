РИАМО - 10 авг. Центр управления регионом обработал за неделю 8 915 обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Большая часть из них по категориям «Ненадлежащее состояние игровых элементов на детской или спортивной площадке на дворовых территориях», «Ямы на дворовых территориях», и «Нарушение правил уборки территории контейнерной площадки на дворовых территориях». Все обращения были отработаны в срок», – сказал глава Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По категории «Ненадлежащее состояние игровых элементов на детской или спортивной площадке на дворовых территориях» за неделю решили 440 проблем. Больше всего – на территории городских округов Химки, Балашиха, Мытищи.

По категории «Ямы на дворовых территориях» ЦУР помог решить за семь дней 395 проблем. Больше всего вопросов решили в Балашихе, Одинцове, Химках.

По категории «Нарушение правил уборки территории контейнерной площадки на дворовых территориях» за неделю решили 373 проблемы. Наибольшее количество было решено в Домодедове, Красногорске, Раменском.