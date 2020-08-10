РИАМО - 10 авг. На минувшей неделе сотрудники подмосковной Госжилинспекции обработали 5,1 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО), в 27 муниципальных образованиях общее количество заявок снизилось, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сильнее всего число обращений снизилось в Бронницах (83%), Протвине (73%), Зарайске (62%), Озерах (60%), Власихе (39%). При этом Черноголовка стала единственным муниципальным образованием, откуда за неделю не поступило ни одной заявки.

«Больше всего жителей Подмосковья волновали вопросы уборки подъездов, неисправных входных дверей и работы лифтов. Они находятся на особом контроле Госжилинспекции», - говорится в сообщении.

В категории «Ненадлежащая уборка подъездов» количество обращений снизилось в 16 муниципалитетах. В лидерах здесь – городские округа Волоколамский и Павловский Посад (по 50%), Наро-Фоминский (38%). При этом из четырех муниципалитетов – Зарайска, Котельников, Серебряных Прудов и Шаховской – за неделю не поступило ни одной заявки в данной категории.

В категории «Неисправности дверей в местах общего пользования (в том числе отсутствие пружин, доводчиков)» общеобластное снижение числа заявок составило 7%. Среди лучших – Щелково (86%), Домодедово (71%), Краснознаменск (67%). Жители пяти муниципальных образований – Зарайска, Лотошина, Талдомского, Шаховской и Электрогорска – не направили на минувшей неделе ни одной заявки в ЕДС по данной категории.

Меньше сообщений о неисправном лифтовом оборудовании на прошлой неделе пришло из 17 городских округов. Наибольшее снижение продемонстрировали Наро-Фоминский (71%), Ивантеевка (60%), Дмитровский (56%). Не обращались в ЕДС по данному вопросу жители пяти городских округов – Лыткарина, Озер, Павловского Посада, Серпухова и Ступина.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой, можно наблюдать двухнедельную тенденцию снижения количества обращений по вопросам горячего водоснабжения (на сей раз на 4%). Категория находится на 10-м месте в рейтинге жилищно-коммунальных проблем. Не жаловались на горячую воду на минувшей неделе жители городских округов Истра, Котельники, Лыткарино, Озеры, Протвино, Солнечногорск и Талдомский.