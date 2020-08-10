РИАМО – 10 авг. В Москве каждую неделю наблюдается позитивная динамика по коронавирусу, также за последний месяц значительно сократилось число заболевших пневмонией, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За последний месяц число заболевших пневмонией у нас уменьшилось почти наполовину, количество больных на ИВЛ – на четверть, занятых коек в больницах – на 22%. 23 крупные клиники полностью переведены на оказание плановой помощи», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уже 11 августа в столице проведут селектор, посвященный осеннему сезону. Главные вопросы – начало учебного года в школах и вузах, а также эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом гриппа и ОРВИ.

Ранее на координационном совете по коронавирусу Собянин рассказал, что в Москве по-прежнему наращивают объем тестирования. Так, за неделю он составил свыше 300 тысяч. Между тем, по его словам, число бессимптомных больных на сегодня составляет порядка 60%.

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Текстовая трансляция

10 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день.

- Медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, будут особым образом считать пенсионный стаж. Один день помощи больным будет засчитываться как два рабочих дня.

- Собянин заявил, что 60% зараженных коронавирусом москвичей болеют бессимптомно

Это значительно больше, чем в других регионах из-за того, в Москве организован большой объем тестирования, в том числе и по свободной записи, – и по ПЦР-тестам, и по ИФА-тестами. Свободная запись дает большую выявляемость.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России выявлено 5 118 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 153.

- 169 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Московской области врачи вылечили 48 541 заболевшего.

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не будут привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто во время первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.