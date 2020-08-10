РИАМО - 10 авг. При осмотре детских площадок с помощью мобильного приложения уровня почти в 100% достигли в 18 округах Подмосковья, ежедневный мониторинг состояния детских игровых площадок положительно сказывается на качестве содержания детской игровой инфраструктуры региона, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

С октября 2019 года в Московской области начали ежедневные осмотры детских игровых площадок для контроля их содержания и безопасности через мобильное приложение.

«За неделю к 100%-й отметке по мониторингу состояния детских игровых площадок подошли городские округа Власиха, Звездный городок, Протвино, Талдомский, Ивантеевка, Королев, Лотошино, Черноголовка, Котельники, Раменский, Луховицы, Серпухов, Шаховская, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Фрязино, Краснознаменск, Богородский», — говорится в сообщении.

Кроме того, такого уровня достигли в Рошале в городском округе Шатура.

«Ежедневный мониторинг состояния детских игровых площадок через мобильное приложение положительно сказывается на качестве содержания детской игровой инфраструктуры региона», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Сейчас в Подмосковье зарегистрировано 14 315 детских площадок.

Каждый день на площадках проверяют состояние игрового оборудования, покрытия. Проверки подтверждают фотографиями.