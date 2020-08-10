РИАМО - 10 авг. При осмотре детских площадок с помощью мобильного приложения уровня почти в 100% достигли в 18 округах Подмосковья, ежедневный мониторинг состояния детских игровых площадок положительно сказывается на качестве содержания детской игровой инфраструктуры региона, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.
С октября 2019 года в Московской области начали ежедневные осмотры детских игровых площадок для контроля их содержания и безопасности через мобильное приложение.
Кроме того, такого уровня достигли в Рошале в городском округе Шатура.
«Ежедневный мониторинг состояния детских игровых площадок через мобильное приложение положительно сказывается на качестве содержания детской игровой инфраструктуры региона», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
Сейчас в Подмосковье зарегистрировано 14 315 детских площадок.
Каждый день на площадках проверяют состояние игрового оборудования, покрытия. Проверки подтверждают фотографиями.
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