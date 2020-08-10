РИАМО - 10 авг. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации и согласован архитектурно-градостроительный облик двух многоэтажек, расположенных на улице Химиков в Рошале, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» новое жилье получит 141 переселенец. В настоящее время застройщик готовит пакет документов для подачи заявки на получение разрешения на строительство.

«Для 141 переселенца будут приобретены современные комфортабельные квартиры. Таким образом, мы расселим 57 аварийных помещений общей площадью более 2 тысяч квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В семиэтажную новостройку планируют переселить жителей аварийных домов, расположенных на улице Октябрьской Революции, 50 и на улице МОГЭС, 4. Переселение запланировано на 2021 год.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».