РИАМО – 10 авг. Работники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве пресекли деятельность организованной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денег, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15% с каждой транзакции», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно предварительной информации, лишь одному контрагенту преступники обналичили свыше 18 миллионов рублей. Клиентов у преступной группы были десятки.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ, полицейские возбудили уголовное дело, провели свыше 20 обысков в Москве и изъяли банковские карты, деньги, сим-карты, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Троим фигурантам предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.