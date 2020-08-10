РИАМО - 10 авг. Во время рейдов подмосковные инспекторы Госадмтехнадзора пресекли 421 несогласованный сброс строительного мусора, отходы собирались сбросить на контейнерные площадки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области совместно с общественниками проводят рейды по предотвращению сброса строительного мусора на контейнерные площадки во всех муниципалитетах Подмосковья.
Был предотвращен сброс 1225 кубометров мусора.
Возбуждено 360 административных дел, привлечено к ответственности 306 лиц,
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