РИАМО - 10 авг. Во время рейдов подмосковные инспекторы Госадмтехнадзора пресекли 421 несогласованный сброс строительного мусора, отходы собирались сбросить на контейнерные площадки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области совместно с общественниками проводят рейды по предотвращению сброса строительного мусора на контейнерные площадки во всех муниципалитетах Подмосковья.

«С начала июля инспекторами Госадмтехнадзора проведено 1083 таких мероприятия. Они проходят во всех муниципальных образованиях региона. Пресечен 421 факт несанкционированного сброса строительного мусора», - сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Был предотвращен сброс 1225 кубометров мусора.

Возбуждено 360 административных дел, привлечено к ответственности 306 лиц,