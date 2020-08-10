РИАМО - 10 авг. Кинологический центр «Х-Легион» из Долгопрудного 15 августа представит историческую реконструкцию эпизодов военного времени на праздновании Дня фронтовой собаки на площадке столичного Музея Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея.

В антураже экспозиции вооружения, военной техники и инженерных сооружений кинологи и их четвероногие друзья воспроизведут боевые эпизоды времен войны.

«Зрителям покажут работу собак различных «профессий» - истребителей танков, связистов, санитаров, разведчиков, минеров, спасателей», - говорится в сообщении.

Кроме того, кинологи покажут альбом с уникальными фотографиями «Фронтовые собаки».

В празднике поучаствуют кинологические службы Росгвардии и «Российского союза спасателей». На открытой площадке музея пройдут показательные выступления служебных собак, которые также продемонстрируют поисковые и защитные навыки.

День фронтовой собаки празднуют в Музее Победы уже третий год. Этот день посвящен армейской овчарке-диверсанту Дине, которая 19 августа 1943 года выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским поездом, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Собака выжила.