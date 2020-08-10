РИАМО - 10 авг. Подмосковных энергетиков пригласили принять участие в VIII Международной премии «Малая энергетика – большие достижения», прием заявок открылся в июле и продлится до 17 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Премию будут вручать по шесть номинациям: «Лучший проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт»; «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт»; «Лучший проект в области альтернативной энергетики»; «Инновационная разработка в сфере энергетики»; «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие отрасли».

«За семь лет в конкурсе приняли участие более 500 компаний и персон», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Одно из нововведений конкурса - запуск электронной системы сбора заявок на обновленном сайте проекта.

Работы конкурсантов будут оценивать до 17 ноября. Имена победителей огласят на торжественной церемонии, которая в этом году пройдет в декабре в штаб-квартире общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Москве.

Победители получат почетный диплом и статуэтку «Золотая молния».