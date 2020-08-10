РИАМО - 10 авг. Новейший модернизированный вертолет Ка-52 «Аллигатор» совершил первый полет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Свой первый полет опытный образец Ка-52М совершил в ААК «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России». Приступить к выпуску более совершенных и надежных вертолетов предприятию позволили масштабная реконструкция и техническое перевооружение.

«Благодаря достигнутому повышению эффективности производства, производительности труда и качества выпускаемой продукции на сегодняшний день предприятие вышло на новый уровень», — сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Модернизацию вертолета провели по поручению Минобороны РФ с учетом опыта боевого применения вертолета, что позволило создать новую машину, отличающуюся повышенными характеристиками и расширенными возможностями боевого применения.

Обновленный вертолет получил улучшенную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также много других новейших технологий.