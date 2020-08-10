РИАМО - 10 авг. Правообладателя сельскохозяйственных земель в Дмитровском городском округе привлекли к административной ответственности за непроведение мер по борьбе с борщевиком Сосновского и оштрафовали на 340 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Хозяин участка площадью 113 гектаров, предназначенного для сельскохозяйственного производства, не проводил меры по борьбе с борщевиком и допустил зарастание участка, за что был оштрафован», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Очаги борщевика в Дмитровском округе, выявленные муниципальным земельным контролем, достигали 200 квадратных метров, а сорняк на них поднялся выше полуметра.

Специалисты считают, что обрабатывать борщевик нужно, когда растение маленькое – не выше 30 сантиметров. Его нужно либо косить или выкапывать, либо обрабатывать гербицидами, либо обрабатывать почву, сеять многолетние травы.