РИАМО - 10 авг. Неизвестный снял 300 тысяч рублей с банковских карт москвича после того, как потерпевший обнаружил пропажу своего мобильного телефона, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В правоохранительные органы обратился гражданин 1986 года рождения. Он заявил, что с его банковских счетов пропали крупные суммы денег.

«Неизвестным неустановленным способом с банковских карт совершена кража денежных средств в сумме 300 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту случившегося уже начата проверка. Выясняются детали инцидента.