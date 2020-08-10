РИАМО - 10 авг. В городском округе Лыткарино реконструируют специальную общеобразовательную школу №8 для детей с ограниченными возможностями здоровья на 216 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию. Завершить работы по реконструкции и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году», – отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству, комфортности и безопасности образовательного учреждения.

Проектирование и реконструкция школы на Пионерской улице будут проводиться в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.