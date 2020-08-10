РИАМО - 10 авг. В Москве пресекли незаконную организацию миграции, правоохранители установили, что этим занимается одно из международных общественных объединений, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В Московском регионе и Воронежской области провели восемь обысков в жилищах предполагаемых фигурантов уголовного дела. Изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории столицы задокументировали факты организации незаконной миграции иностранных граждан», – сказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Задержаны пять человек.

По данному факту возбудили уголовное дело.