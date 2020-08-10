РИАМО - 10 авг. На второй диаметр МЦД вышла первая «Ласточка» в ливрее МЦД, в ближайшее время на маршрут передадут еще один такой же состав, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Так что красивых и, главное, комфортных железнодорожных птиц ставится все больше», - говорится в сообщении.

В «Ласточке» есть кондиционеры, удобные кресла, бестамбурные вагоны, места для маломобильных пассажиров.

Эти поезда развивают скорость до 160 километров в час.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года.

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