РИАМО - 10 авг. В подмосковной Балашиха сдают в аренду на 5 лет нежилые помещения, они предназначены под свободный вид деятельности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Аукционы пройдут 14 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер. Чтобы принять участие, необходимо подать заявки до 9 сентября», - говорится в сообщении.

Первое нежилое помещение в доме №37 на шоссе Энтузиастов имеет площадь в 47,7 квадратных метров. Стартовая величина годовой аренды - 273 тысячи рублей.

Размер второго нежилого помещения в доме №2 на улице Живописной - 61,3 квадратных метров. Стартовая величина аренды - 262 тысяч рублей.