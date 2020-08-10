РИАМО - 10 авг. Объявлен совместный аукцион на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации Подмосковья, поставка автобусов осуществляется в рамках государственной программы «Образование», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована совместная закупка на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении совместного электронного аукциона на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах городских округов – Раменский, Дмитровский, Егорьевск, Истра, Клин, в Коломенском округе, Лосино-Петровском, Луховицах, Наро-Фоминском округе, Подольске, Пушкинском, Сергиево-Посадском округах, Серпухове, Солнечногорске, Ступине и Щелкове.

Поставить автобусы планируется в 2020 году. Поставка осуществляется в рамках государственной программы «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований.