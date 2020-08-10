РИАМО - 10 авг. Телеведущая Ирена Понарошку сообщила о разводе с музыкантом Александром Глуховым, известным под псевдонимом DJ List, сообщает Газета.ru.

Она опубликовала запись на своей странице в Instagram.

«Сегодня мы с маэстро хотим официально сообщить всем, кого это касается: мы развелись, чтоб сказку сделать былью», —говорится в сообщении.

Пара поженилась в 2010 году.

У них есть двое сыновей. Одному из них девять лет, другому — полтора года.