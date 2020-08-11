РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В поселке Александровка Подольска в жилых домах во вторник временно отключат воду из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

«В поселке Александровка Подольска 11 августа с 9:00 будет отключено холодное водоснабжение в связи с ремонтными работами по замене приборов учета электроэнергии, которые планируется завершить до 12:00. После их завершения холодное водоснабжение будет восстановлено», - говорится в сообщении.

МУП «Водоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

«В случае нарушения сроков жители могут обращаться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 8(496)754-00-53», - отмечается в материале.