РИАМО - 10 авг. С начала 2020 года на радиальных направлениях железных дорог и Московских центральных диаметрах (МЦД) построили и реконструировали 10 остановочных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В этом году завершено строительство станций Санино на Киевском направлении, которое со временем будет включено в 4-й маршрут МЦД, Остафьево и Курьяново на МЦД-2, а также остановочного пункта Славянский бульвар на МЦД-1», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что за семь месяцев 2020 года реконструированы станции Победа на Киевском направлении МЖД, Новодачная и Сетунь на МЦД-1, а также Нахабино и Опалиха на МЦД-2.

На улучшенных остановочных пунктах установили современные системы навигации и освещения, навесы от дождя и снега, лавочки и другие предметы мебели. Закончено также создание условий для комфортной и быстрой пересадки между железнодорожной станцией НАТИ и транспортно-пересадочным узлом Лихоборы.