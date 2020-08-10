РИАМО - 10 авг. Восемь нарушителей правил перехода через железнодорожные пути выявили в понедельник на станции Коломна Рязанского направления МЖД во время рейда, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники администрации Коломенского городского округа, представители прокуратуры, РЖД и народных дружин провели рейд по пресечению несанкционированного перехода через железнодорожные пути.

«Со всеми нарушителями проведены профилактические беседы, им напомнили правила безопасного перехода и поведения на железной дороге. Напомним, что за несанкционированный переход через ж/д пути согласно части 5 статьи 11.1 КоАП РФ предусмотрен штраф», – уточняется в сообщении.

Собственнику инфраструктуры также направлены рекомендации о размещении информационных плакатов об опасном участке и рассмотрении возможности увеличения протяженности ограждений в целях недопущения несанкционированного прохода у станции.

На станции Коломна с начала года погибли два человека из-за перехода железнодорожных путей в неположенном месте. Всего в Коломенском округе с начала 2020 года при переходе через железную дорогу в неустановленных местах погибли пять человек, а в прошлом году – один человек.

Минтранс Московской области призывает пассажиров пользоваться только санкционированными пешеходными переходами и не ходить вдоль ж/д путей.