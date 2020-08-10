РИАМО - 10 авг. В течение последних пяти лет в Москве действует проект «Чистое небо», в рамках которого более 300 улиц очистили от воздушных проводов, их убирают в кабельную канализацию, кабельные колодцы и кабельные каналы, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Сейчас через эти колодцы и каналы проходят кабели питания и управления наружного освещения, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, городских служб.

«Было принято решение убрать воздушные провода, которые зачастую портили вид города, и на благоустраиваемых улицах начали строить кабельную канализацию», - говорится в сообщении.

Кабели убрали на Варшавском, Ленинградском, Ярославском, Каширском шоссе, Ленинградском проспекте и проспекте Мира, в Парке Победы и на Центральном проспекте в Зеленограде, на территории около Киевского вокзала и в нескольких кварталах Капотни.

Чтобы продлить срок службы и повысить надежность кабельных колодцев и каналов, их изготавливают из полимерных материалов.

В 2017 году для более удобной эксплуатации увеличили размеры колодцев. Высота шахты теперь составляет 1600 миллиметров, а внутренний диаметр - 1300 миллиметров.