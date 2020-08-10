РИАМО - 10 авг. Более 14,5 гектара земли бывшего военного городка №1 передано из федеральной собственности в собственность Наро-Фоминского городского округа при тесном сотрудничестве с Минобороны России, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Ранее приказами Минобороны России в муниципальную собственность передали 170 квартир, дороги и площадки, расположенные на данном земельном участке.

«Теперь администрация округа сможет обслуживать и благоустраивать переданную территорию», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В планах администрации - строительство новой современной котельной, которая сможет улучшить подачу тепла и воды в дома бывшего военгородка.