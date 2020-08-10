РИАМО - 10 авг. На стройплощадке на улице Лобачевского мужчина погиб после того, как на него упал груз, сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения требований градостроительного законодательства и законодательства об охране труда, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«Десятого августа 2020 года на строительном объекте произошел несчастный случай на производстве – падение груза на 26-летнего рабочего-каменщика, который от полученных травм скончался», – говорится в сообщении.

Во время проведения проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям лиц, ответственных за исполнение требований техники безопасности при производстве строительных работ, а также соблюдение строительных правил и нормативов.

После проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.