РИАМО – 10 авг. В Москве возведены памятники трем дивизиям ополченцев первой волны формирования: 21-й дивизии Киевского района, 18-й дивизии Ленинградского района и 6-й дивизии Дзержинского района, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.
Патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется по инициативе депутатов столичного парламента.
Это 21-я дивизия Киевского района, памятник разместится по адресу: Кутузовский проспект, 39; 18-я дивизия Ленинградского района, памятник появится на Ленинградском проспекте, 27; 6-я дивизия Дзержинского района, место установки памятника – Екатерининский парк.
В столице будет увековечена память всех 12 дивизий Московского народного ополчения, которые не были увековечены ранее.
«Ценой своей жизни ополченцы спасли наш город в самые тяжелые и кровопролитные дни войны. Наш долг – сохранить для потомков память о тех, кто встал на защиту Москвы, кто стоял насмерть и отстоял нашу Родину и ее независимость», – резюмировал Шапошников.
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