РИАМО – 10 авг. В Москве возведены памятники трем дивизиям ополченцев первой волны формирования: 21-й дивизии Киевского района, 18-й дивизии Ленинградского района и 6-й дивизии Дзержинского района, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

Патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется по инициативе депутатов столичного парламента.

«В Москве продолжается работа по увековечению подвига бойцов дивизий Московского народного ополчения. Уже завершаются работы по установке трех памятных знаков. Как и планировалось, в год 75-летия Великой Победы на местах закладных камней будут возведены памятники дивизиям Московского народного ополчения первой волны формирования», – отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Это 21-я дивизия Киевского района, памятник разместится по адресу: Кутузовский проспект, 39; 18-я дивизия Ленинградского района, памятник появится на Ленинградском проспекте, 27; 6-я дивизия Дзержинского района, место установки памятника – Екатерининский парк.

В столице будет увековечена память всех 12 дивизий Московского народного ополчения, которые не были увековечены ранее.

«Ценой своей жизни ополченцы спасли наш город в самые тяжелые и кровопролитные дни войны. Наш долг – сохранить для потомков память о тех, кто встал на защиту Москвы, кто стоял насмерть и отстоял нашу Родину и ее независимость», – резюмировал Шапошников.